2019-11-26T11:07:37+03:00
Общество

Прокуратура заставила чиновников выдать волгоградцу-инвалиду лекарство

Мужчина получал препарат с перебоями, что сказалось на его здоровье
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Печально констатировать, но все чаще больным волгоградцам приходится буквально выбивать у чиновников жизненно необходимые лекарства, которыми по закону их должны бесплатно и бесперебойно обеспечивать. Недавно в прокуратуру Краснооктябрьского района Волгограда обратился 36-летний инвалид III группы. Мужчина страдает хроническим аутоиммунным прогрессирующим заболеванием нервной системы, и должен ежемесячно получать препарат «Финголимод». Сам он его купить не в состоянии, так как стоимость препарат на месяц приема превышает 100 тысяч рублей.

Но в последнее время лекарство стали выдавать ему нерегулярно, с большими задержками и в недостаточном количестве. От чего его здоровье уже ухудшилось, и, если так продолжится и дальше, то последствия могут быть неотвратимыми.

- Прокурор подал в суд заявление с требование обязать Комитет здравоохранения Волгоградской области обеспечивать инвалида необходимым препаратом. Суд эти требования удовлетворил. В настоящее время судебное решение фактически исполнено, и волгоградец получил необходимое лекарство, - уточняют в Волгоградской областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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