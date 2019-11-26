2019-11-26T11:03:53+03:00
Общество

Туи и ели увезли с Нулевой продольной на зимовку

Деревья в кадках отправили зимовать в волгоградский питомник
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Деревья при помощи крана погрузили на машины и увезли в питомник. Фото: мэрияДеревья при помощи крана погрузили на машины и увезли в питомник. Фото: мэрия
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Островки безопасности на Нулевой продольной Волгограда опустели. Стоявшие там деревья в кадках в этот вторник увезли на зимовку. Пережидать морозы они будут в питомнике. А весной, когда на улице вновь установится температура выше нуля, тую и можжевельники, ели, сосны и бансай вернут обратно на рокадную дорогу.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в питомнике растения поместят в специальную теплицу. Чтобы не замерзли корни, кадки укроют сеном и геоспаном. Весной деревцам и кустарникам сделают топиарную стрижку, подкормят удобрениями и только тогда вернут обратно на дорогу.

Хотя некоторые водители будут рады отсутствию кадок – некоторые из них закрывают автомобилистам обзор.

Напомним, круговое движение на пересечении улицы Комсомольской и набережной сделали в августе прошлого года. Потом круг вытянули, чтобы развести потоки машин. А когда схема движения устаканилась, временные водоналивные баки поменяли на бетонные бордюры и посреди островков безопасности поставили деревья в бетонных кадках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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