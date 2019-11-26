В Астрахани мужчина убил свою пожилую мать ходунками

СЕГОДНЯ 10:49 2019-11-26T10:49:42+03:00

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Вечером 24 ноября в полицию Астрахани позвонил мужчина и рассказал, что обнаружил в квартире (в многоэтажке по улице Барсова) труп своей матери. Когда правоохранители прибыли на место ЧП, перед ними предстала жуткая картина: на полу в комнате лежала 88-летняя пенсионерка. Она не подавала признаков жизни, и ее смерть носила явно криминальный характер. Взрослый сын, который проживает вместе с матерью, отпираться не стал и сознался, что убийство - его рук дело.

- По версии следствия, в тот вечер мужчина сильно поругался с матерью и в порыве гнева несколько раз ударил ее металлическими ходунками, которыми пользовалась старушка. От полученных травм бабушка и скончалась, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Следователи уже завели на астраханца уголовное дело по статье «Убийство». - Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, - добавляют в следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU