Под Волгоградом сгорел склад с лакокрасочными материалами

СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-26T10:46:15+03:00

Пожар потушили за два часа. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

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О ЧП дежурному МЧС сообщили сами сотрудники складов в селе Орловка Городищенского района. Около восьми утра начался пожар в одном из помещений. огонь распространялся очень быстро. Ведь внутри хранились лакокрасочные изделия. Черный дым был виден не только в селе, но и в городе. На пожар отправили 33 человека и 10 машин. К счастью, пожар успели заметить все работники строительной базы, на территории которой и случилось ЧП. Пострадавших и погибших нет.

Тушили огонь почти два часа. Площадь пожара составили почти три тысячи квадратных метра, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/746087" frameborder="0"></iframe> Пожар на складе с лакокрасочными материалами под Волгоградом 26 ноября.Видео ГУ МЧС по Волгоградской обалсти

Инспекторы выясняют причины ЧП.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

К 11 часам пламя сбили, сейчас сотрудники МЧС заливают территорию, чтобы снова не произошло возгорание.

Причина пожара пока неизвестна. Ее предстоит выяснить инспекторам после исследований в пожарной лаборатории.

На пожар приехало 10 машин МЧС.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU