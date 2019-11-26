Волгоградцы задолжали миллиард налогов

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-26T10:33:00+03:00

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К ноябрю 2019 года волгоградцы задолжали около 1 миллиарда рублей по имущественным налогам - транспортному, земельному, а также по налогу на имущество физических лиц. Причем большая часть должников - владельцы дорогостоящих иномарок. Поэтому налоговики вышли на дороги Волгограда. Рейды инспекция проводит совместно с представителями ГИБДД и ФССП. Отлавливать должников по налогам будут регулярно.

- Цель рейда - выявление автовладельцев, не уплативших имущественные налоги, взыскание задолженности, а также информирование о последствиях неуплаты налогов в установленный срок, - сообщили «КП-Волгоград» в УФНС России по Волгоградской области.

Помимо встречи с инспекторами на дорогах Волгограда неплательщикам налогов грозит взыскание через службу судебных приставов, а также ограничение выезда за рубеж, блокировка расчетных счетов и арест имущества. Узнать, есть ли у вас долги, можно через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Там же можно сразу и оплатить. Срок уплаты имущественных налогов за 2018 год истекает через несколько дней - 2 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU