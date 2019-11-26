В Астрахани будут судить азербайджанца за смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 10:09 2019-11-26T10:09:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи УМВД по Астраханской области докопались до истины и выяснили, кто же все-таки стал виновником жуткой аварии, которая произошла на 1301-м километре трассы Р-22 «Тамбов - Волгоград - Астрахань» 27 июля сего года. Напомним, в тот день практически лоб в лоб на автодороге столкнулись две иномарки «Dodge Nitro» и «Toyota Ipsum». Столкнулись на огромной скорости. Удар был таким, что от машин остались только груды металла. Один человек в этом ДТП погиб, еще двоих чуть живых увезли в больницу.

В ходе следствия выяснилось, что виновником стал 24-летний гражданин Республики Азербайджан. Это он на внедорожнике вылетел на встречную полосу.

- В аварии погиб на месте водитель минивэна - 35-летний гражданин Казахстана. Виновник аварии получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, переломы рёбер. У его 45-летнего пассажира врачи диагностировали травматический шок II степени, закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы, - рассказывает «КП-Волгоград» следователь отдела по расследованию ДТП Максим Алиев.

Все факты, доказывающие вину азербайджанца, собраны. Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU