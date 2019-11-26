2019-11-26T10:09:15+03:00
Происшествия

В Астрахани будут судить азербайджанца за смертельное ДТП

Иностранец устроил жуткую аварию на трассе «Тамбов - Волгоград - Астрахань»
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Водитель Доджа вылетел на встречную полосу и спровоцировал жуткую аварию. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Водитель Доджа вылетел на встречную полосу и спровоцировал жуткую аварию. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
Изменить размер текста:

Следователи УМВД по Астраханской области докопались до истины и выяснили, кто же все-таки стал виновником жуткой аварии, которая произошла на 1301-м километре трассы Р-22 «Тамбов - Волгоград - Астрахань» 27 июля сего года. Напомним, в тот день практически лоб в лоб на автодороге столкнулись две иномарки «Dodge Nitro» и «Toyota Ipsum». Столкнулись на огромной скорости. Удар был таким, что от машин остались только груды металла. Один человек в этом ДТП погиб, еще двоих чуть живых увезли в больницу.

В ходе следствия выяснилось, что виновником стал 24-летний гражданин Республики Азербайджан. Это он на внедорожнике вылетел на встречную полосу.

- В аварии погиб на месте водитель минивэна - 35-летний гражданин Казахстана. Виновник аварии получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, переломы рёбер. У его 45-летнего пассажира врачи диагностировали травматический шок II степени, закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы, - рассказывает «КП-Волгоград» следователь отдела по расследованию ДТП Максим Алиев.

Все факты, доказывающие вину азербайджанца, собраны. Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде у путепровода на подъеме к СХИ появится новая «зебра» со светофорами
В Волго-Ахтубинской пойме к концу года появится еще четыре новых ГТС
В Волжском пять соток земли отравили химикатами
Под Волгоградом фермер палил из ружья по грибникам, которые случайно зашли на его землю
Денег нет: строительство школы в ЖК «Комарово» в Волгограде опять отложили
Прокуратура заставила чиновников выдать волгоградцу-инвалиду лекарство
Туи и ели увезли с Нулевой продольной на зимовку
В Астрахани мужчина убил свою пожилую мать ходунками
Под Волгоградом сгорел склад с лакокрасочными материалами
Волгоградцы задолжали миллиард налогов
Школьник потерял два пальца подорвавшись на петарде
В Волгограде гололед: спецмашины вывели на обработку дорог
300 чиновников и депутатов наказали за неверные данные в декларациях
Под Волгоградом город остался без света из-за аварии на подстанции
На скорости тысяча километров в час: летчики на Су-24М совершили разведывательные полеты
Волгоградка на «четырнадцатой» устроила двойную аварию
В Волгограде поймали водителя, насмерть сбившего пешехода
Владимир Путин дал волгоградским властям год на ремонт спортшколы Исинбаевой
Акция: волгоградцев бесплатно проверят на ожирение
Жалобы сидящих без тепла волгоградцев принимают в мэрии
«Помогите птичке!»: в Астрахани спасали привязанную к дереву ворону
С тренажера - за решетку: в Волгограде приставы поймали алиментщика в фитнес-клубе
В центре Волгограда за 876 тысяч поставят старую елку
В Астрахани после крупного пожара у судозавода погиб водолаз
Мэрия Волгограда оштрафует «ВАП» на нарушения на маршруте №61
В Волгограде рецидивист на улице ограбил 16-летнего подростка
Три года условно: астраханскому экс-министру ЖКХ вынесли приговор
В Волгоградской области запустят электропоезда «Ласточки»