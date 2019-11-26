Школьник потерял два пальца подорвавшись на петарде

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-26T10:08:35+03:00

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Днем 25 декабря в больницу №4 в Тракторозаводском районе на «скорой» привезли 12-летнего мальчишку. У ребенка была сильно повреждена левая рука. Школьника тут же отправили в операционную: врачам пришлось ампутировать ему два пальца.

О ЧП сообщили в полицию. Следователи выяснили, что травму мальчик получил во время игры. Вместе с другими ребятами они бросали во дворе по Ополченской, 42 петарды. Одна из них взорвалась в руках ребенка. Сейчас школьнику предстоит реабилитация. Также предстоит разговор с родителями, которые не уследили за сыном.

Волгоградская полиция просит мам и пап внимательно следить за тем, чем занимаются дочери и сыновья в свободное время. Необходимо объяснить своим детям, что петарды – опасны. Последствия бывают трагическими, можно остаться инвалидом на всю жизнь. Любую пиротехнику можно покупать и использовать только взрослым.

ИСТОЧНИК KP.RU