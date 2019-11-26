2019-11-26T09:51:42+03:00
Общество

В Волгограде гололед: спецмашины вывели на обработку дорог

На проезжую часть уже высыпали 35 тонн пескосоляной смеси
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Зима постепенно вступает в свои права: по ночам столбик термометра уже опускается до минус 10 градусов, а ночью 26 ноября на дорогах появилась гололедная изморозь. В администрации Волгограда тут же дали команду вывести спецтехнику (которая уже находилась в режиме повышенной готовности) на улицы города.

- В ночь на 26 ноября комбинированные дорожные машины, оборудованные устройствами для нанесения пескосоляной смеси, провели обработку сложных участков дорожной сети во всех районах города. В первую очередь реагент нанесли на спуски и подъемы, а также на проезжую часть мостов и путепроводов, - отчитались утром в мэрии Волгограда.

И очень просит автовладельцев не бросать транспорт у обочин дорог и проездов, чтобы не создавать препятствий работе дорожной техники. А также обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, перестроить режим вождения с учетом погодных условий, использовать автотранспорт, оборудованный зимними шинами, в случае непогоды с пониманием отнестись к возможным затруднениям, связанным с работающей на дорогах спецтехникой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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