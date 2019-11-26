300 чиновников и депутатов наказали за неверные данные в декларациях

СЕГОДНЯ 09:44 2019-11-26T09:44:05+03:00

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Все государственные служащие и депутаты обязаны заполнять декларации. Это одна из особенностей подобной работы: публичность. Сделано это для того, чтобы избежать коррупции и воровства. Весной декларации сдали тысячи людей. Налоговые органы обработали декларации, а прокуратура проверила соответствие указанных данных реальности. Оказалось, что не все были честными. Например, депутат Бузиновского сельского Совета Калачевского района скрыл не указал шесть единиц техники, депутат Камышинской районной Думы не указала участок в 6 га, который принадлежит ее супругу.

Около 900 госслужащих соврали в декларациях. Они не указали доходы на сумму более 20 миллионов рублей. Потерялось около 300 объектов недвижимости и машин.

- Прокуроры вынеси 353 представления, более 300 человек привлекли к ответственности. Многим объявили выговоры, часть заплатили штрафы, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU