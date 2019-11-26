Под Волгоградом город остался без света из-за аварии на подстанции

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-26T09:33:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 25 ноября весь городок Краснослободск Волгоградской области и его окрестности погрузились во мрак: исчезло электричество. Жители стали обрывать телефоны аварийных служб. Как сообщили «КП-Волгоград» в МРСК-Юг к месту ЧП были направлены три бригады энергетиков.

Оказалось, что вышло из строя оборудование на подстанции «Красная слобода» Среднеахтубинского района Волгоградской области. - Поврежденное энергооборудование было выведено в ремонт для устранения неисправности, - уточнили в энергетической компании.

К слову, вернули электричество потребителям доволльно быстро - в течение нескольких часов.

- Благодаря оперативным и профессиональным действиям энергетиков ремонтные работы удалось завершить максимально быстро. Большинство потребителей подстанции были запитаны в течение часа, - отчитались к утру в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU