На скорости тысяча километров в час: летчики на Су-24М совершили разведывательные полеты

СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-26T09:21:03+03:00

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Этот понедельник для авиационного полка, расположенного на аэродроме Мариновка был очень насыщенным. 25 ноября проходили учения самолетов разведчиков Су-24М. Участвовали и летный состав, и инженерно-технические сотрудники, и специалисты тылового обеспечения и связи.

Экипажи вылетали с базы, затем согласно поставленным задачам проводили разведку местности – и на территории Волгоградской области и в соседней Ростовской. Затем, обнаружив колонну военной техники и командный пункт, уничтожали цели. Также летчики оттачивали маневры по уклонению от истребительской авиации противника. Все это на высоте от 200 метров до тысячи километров. Скорость полета достигала одной тысячи километров в час.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/746063" frameborder="0"></iframe> Летчики СУ-24М.

В завершении учений они садились на незнакомом аэродроме.

Руководство оценило работу своих подчиненных: отметили лучших, проработали ошибки.

ИСТОЧНИК KP.RU