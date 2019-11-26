2019-11-26T09:21:03+03:00
Политика

На скорости тысяча километров в час: летчики на Су-24М совершили разведывательные полеты

Под Волгоградом прошли учения самолетов-разведчиков
Екатерина МАЛИНИНА
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Самолеты сделали 20 вылетов.Самолеты сделали 20 вылетов.
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Этот понедельник для авиационного полка, расположенного на аэродроме Мариновка был очень насыщенным. 25 ноября проходили учения самолетов разведчиков Су-24М. Участвовали и летный состав, и инженерно-технические сотрудники, и специалисты тылового обеспечения и связи.

Экипажи вылетали с базы, затем согласно поставленным задачам проводили разведку местности – и на территории Волгоградской области и в соседней Ростовской. Затем, обнаружив колонну военной техники и командный пункт, уничтожали цели. Также летчики оттачивали маневры по уклонению от истребительской авиации противника. Все это на высоте от 200 метров до тысячи километров. Скорость полета достигала одной тысячи километров в час.

Летчики СУ-24М.

В завершении учений они садились на незнакомом аэродроме.

Руководство оценило работу своих подчиненных: отметили лучших, проработали ошибки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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