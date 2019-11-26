На скорости тысяча километров в час: летчики на Су-24М совершили разведывательные полеты
Этот понедельник для авиационного полка, расположенного на аэродроме Мариновка был очень насыщенным. 25 ноября проходили учения самолетов разведчиков Су-24М. Участвовали и летный состав, и инженерно-технические сотрудники, и специалисты тылового обеспечения и связи.
Экипажи вылетали с базы, затем согласно поставленным задачам проводили разведку местности – и на территории Волгоградской области и в соседней Ростовской. Затем, обнаружив колонну военной техники и командный пункт, уничтожали цели. Также летчики оттачивали маневры по уклонению от истребительской авиации противника. Все это на высоте от 200 метров до тысячи километров. Скорость полета достигала одной тысячи километров в час.
Летчики СУ-24М.
В завершении учений они садились на незнакомом аэродроме.
Руководство оценило работу своих подчиненных: отметили лучших, проработали ошибки.
ИСТОЧНИК KP.RU