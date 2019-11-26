2019-11-26T08:34:44+03:00
Происшествия

Волгоградка на «четырнадцатой» устроила двойную аварию

Женщину с травмами увезли в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
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Пострадавших увезли в больницу на "скорой".Пострадавших увезли в больницу на "скорой".Фото: Евгения ГУСЕВА
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Авария в Центральной районе на улице Пархоменка произошла в 14-40 25 ноября. 33-летняя волгоградка на ВАЗ 2114 ехала в сторону улицы Двинская. Женщина не справилась с управлением и врезалась в машину «Лифан», за рулем которого был пенсионер, затем столкнулся с «Хондой», которой управлял 29-летний парень.

В ДТП пострадала только водитель русской машины. Ее отвезли на «скорой» в больницу с многочисленными травмами. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, почему женщина потеряла контроль над авто.

Еще одна авария с пострадавшими случилась в городе Волжский. Около часу дня 25-летний мужчина на «БМВ» при повороте с улицы Александрова на улицу Мира столкнулся с «двенадцатой». В результате аварии пострадал водитель иномарки и 21-летний пассажир ВАЗа. Двоих мужчин доставили на «скорых» в ближайшую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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