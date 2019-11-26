В Волгограде поймали водителя, насмерть сбившего пешехода

СЕГОДНЯ 08:13 2019-11-26T08:13:46+03:00

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Авария произошла в восьмом часу вечера в Тракторозаводском районе 25 ноября. 43-летний волгоградец поленился идти до пешеходного перехода и побежал через улицу Тракторостроителей напрямую. Ближе к середине дороги его сбила машина. Но вместо того, чтобы остановиться и узнать, что случилось с пешеходом, водитель дал по газам. Сбитый мужчина погиб еще до приезда «скорой». Удар был очень сильным. Очевидцы рассказали сотрудникам полиции о том, что аварию устроил человек на кроссовере «Хендай IX35». Всем патрулям тут же передали информацию.

Искали машину не один час, и благодаря слаженным действиям сотрудника Госавтоинспекции авто нашли на автостоянке на улице Кропоткина. Владелец – 35-летний мужчина. Он во всем признался. Да, сбил человека – не увидел в темноте. Не остановился, потому что испугался уголовной ответственности. Кстати, водитель оказался трезвым.

- Сейчас по факту ДТП проводится процессуальная проверка. Водителю предстоит ответить и за ДТП и за оставление места аварии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU