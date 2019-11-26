2019-11-26T08:13:46+03:00
Происшествия

В Волгограде поймали водителя, насмерть сбившего пешехода

Мужчина сбежал с места аварии
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
На машине остались отчетливые вмятины от удара.На машине остались отчетливые вмятины от удара.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Авария произошла в восьмом часу вечера в Тракторозаводском районе 25 ноября. 43-летний волгоградец поленился идти до пешеходного перехода и побежал через улицу Тракторостроителей напрямую. Ближе к середине дороги его сбила машина. Но вместо того, чтобы остановиться и узнать, что случилось с пешеходом, водитель дал по газам. Сбитый мужчина погиб еще до приезда «скорой». Удар был очень сильным. Очевидцы рассказали сотрудникам полиции о том, что аварию устроил человек на кроссовере «Хендай IX35». Всем патрулям тут же передали информацию.

Искали машину не один час, и благодаря слаженным действиям сотрудника Госавтоинспекции авто нашли на автостоянке на улице Кропоткина. Владелец – 35-летний мужчина. Он во всем признался. Да, сбил человека – не увидел в темноте. Не остановился, потому что испугался уголовной ответственности. Кстати, водитель оказался трезвым.

- Сейчас по факту ДТП проводится процессуальная проверка. Водителю предстоит ответить и за ДТП и за оставление места аварии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде у путепровода на подъеме к СХИ появится новая «зебра» со светофорами
В Волго-Ахтубинской пойме к концу года появится еще четыре новых ГТС
В Волжском пять соток земли отравили химикатами
Под Волгоградом фермер палил из ружья по грибникам, которые случайно зашли на его землю
Денег нет: строительство школы в ЖК «Комарово» в Волгограде опять отложили
Прокуратура заставила чиновников выдать волгоградцу-инвалиду лекарство
Туи и ели увезли с Нулевой продольной на зимовку
В Астрахани мужчина убил свою пожилую мать ходунками
Под Волгоградом сгорел склад с лакокрасочными материалами
Волгоградцы задолжали миллиард налогов
В Астрахани будут судить азербайджанца за смертельное ДТП
Школьник потерял два пальца подорвавшись на петарде
В Волгограде гололед: спецмашины вывели на обработку дорог
300 чиновников и депутатов наказали за неверные данные в декларациях
Под Волгоградом город остался без света из-за аварии на подстанции
На скорости тысяча километров в час: летчики на Су-24М совершили разведывательные полеты
Волгоградка на «четырнадцатой» устроила двойную аварию
Владимир Путин дал волгоградским властям год на ремонт спортшколы Исинбаевой
Акция: волгоградцев бесплатно проверят на ожирение
Жалобы сидящих без тепла волгоградцев принимают в мэрии
«Помогите птичке!»: в Астрахани спасали привязанную к дереву ворону
С тренажера - за решетку: в Волгограде приставы поймали алиментщика в фитнес-клубе
В центре Волгограда за 876 тысяч поставят старую елку
В Астрахани после крупного пожара у судозавода погиб водолаз
Мэрия Волгограда оштрафует «ВАП» на нарушения на маршруте №61
В Волгограде рецидивист на улице ограбил 16-летнего подростка
Три года условно: астраханскому экс-министру ЖКХ вынесли приговор
В Волгоградской области запустят электропоезда «Ласточки»