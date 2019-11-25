Акция: волгоградцев бесплатно проверят на ожирение

СЕГОДНЯ 18:42 2019-11-25T18:43:51+03:00

Измерить индекс массы тела и получить консультации можно будет в торговых центрах и кабинетах здоровья

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Ожирение называют болезнью современности. Люди стали меньше двигаться, потому что «вкалывают роботы, а не человек». И вот уже страдают ожирением не только пожилые люди, но и молодежь, и даже дети. Поэтому и был учрежден День борьбы с ожирением. Отмечают его 26 ноября. Волгоградский облздрав тоже решил в этот день напомнить горожанам, насколько важно поддерживать форму, правильно питаться и не болеть. В этот день откроются тематические медицинские кабинеты во всех медицинских организациях региона и в местах массового посещения людей. Принимать и консультировать людей они будут с 10.00 до 15.00.

В тематических кабинетах все желающие смогут измерить индекс массы тела, получить консультацию врача-терапевта.

Кстати, доказано, что последствиями избыточного веса являются артериальная гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, некоторые формы рака и пр. Таким образом, ожирение далеко не «косметическая проблема», а скорее медицинская, социальная.

ВАЖНО!

Где же можно получить консультацию и послушать, как справиться и уберечь себя от ожирения:

ТРК «Мармелад», г. Волгоград, ул. Землячки, 110б – ГАУЗ КП №3

ТРК «7 звезд», г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, пл. Дзержинского, 1 – ГУЗ КП №1

Центр культуры и досуга «Родина», г. Волгоград, Центральный р-н, ул. Невская , 13 – ГУЗ КП №12

МБУК «Культурно-досуговый центр ХХI век», г.Волгоград, Дзержинский р-н, ул. Савкина, д.8

«Волгоградский социально-педагогический колледж», г. Волгоград, Дзержинский р-н, ул. Кутузовская, 5 – ГУЗ П-ка №18

ТЦ Ворошиловский торговый центр, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская 9Б – ГУЗ П-ка №4

МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района города Волгограда,​ ул. Даугавская, дом 1 – ГУЗ КБ №11

МУК "ККиО им. Ю.Гагарина», г. Волгоград, Краснооктябрьский р-н, ул. Пельше, 3 – ГУЗ П-ка №2

ДК «Судоверфь»,​ г. Волгоград,​ Красноармейский р-н, ул. Гражданская, 64 – ГУЗ Б-ца №22

ДК «Царицын», г. Волгоград,​ Красноармейский р-н, 40 лет ВЛКСМ, 31 – ГУЗ Б-ца №16

Клуб пожилых людей «Золотая пора», г. Волгоград,​ Красноармейский р-н, ул. Гражданская, 64 – ГУЗ КБСМП Б-ца №15

ТРЦ «Волга Молл», г. Волжский, ул. Александрова, 18 А – ГБУЗ ГКБ №1 им. С.З.Фишера

ТЦ «Святогор», г.Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 51

МБУК «Дом культуры», г.Котельниково, ул. Ротмистрова, 6а

ДК «Нефтянник», г. Жирновск, ул. Ленина, д.7

Площадь Солдатской славы, Станица Клетская, ул. Луначарского, д. 27

КТ «Красная звезда», г. Дубовка, ул. Московская 11А

ДК «Текстильщик», г. Камышин, ул. Ленина, 1

ЦКД «Дружба», г.Камышин, ул. Пролетарская, 24

ДК «Октябрь», г. Ленинск, ул. Ленина, 204 А

Городской дом культуры, г.Фролово, ул. Революционная, 13А

Дом культуры, р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская

Центры здоровья:

- Волгоград, ул. Наумова, 4;

- Волгоград, Красноармейский р-н, ул. Бахтурова, 12

- Волгоград, Кировский р-н, ул. 64 Армии, 125

- Волгоград, Тракторозаводский р-н, ул. им. Быкова, 11

- Волжский, пр-т Ленина, 97

- Михайловка, ул.Обороны, 38

ИСТОЧНИК KP.RU