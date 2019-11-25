Жалобы сидящих без тепла волгоградцев принимают в мэрии

СЕГОДНЯ 17:58 2019-11-25T17:58:08+03:00

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На дворе мороз, в квартире тоже – жалобы на отсутствие тепла в квартирах то и дело можно увидеть в социальных сетях. Вот только куда больше замерзающим в своих домах жильцам поможет обращение на телефоны «горячей линии» администрации Волгограда по вопросам теплоснабжения (8442) 33-63-84 и 33-63-92. Причиной ледяных батарей может быть как коммунальная авария, так и недоработки УК и ТСЖ.

- Оперативно-диспетчерская служба, куда горожане могут обращаться с претензиями на некачественное теплоснабжение квартир работает ежедневно с 8.00 до 20.00, также жители могут обратиться в жилищную инспекцию Волгограда или в районную администрацию. По каждому обращению проводится проверка работы обслуживающей организации, - напоминают в мэрии.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, сейчас все 124 котельные работают в штатном режиме, и горячую воду подают к жилым домам и социальным объектам в полном объеме. Работу магистральных и квартальных сетей в каждом районе контролируют не только «Концессии», но и специалисты районных и профильных подразделений мэрии. Чаще всего проблемы с отоплением вызваны завоздушенностью или технологическим нарушением в теплосети конкретного дома. И устранить их, а также добиться положенной по закону температуры в квартирах - задача управляющих организаций.

По правилам температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18°C, в угловых комнатах – не меньше +20°C. С полуночи до пяти часов утра может похолодать на три градуса до +15 - 17°C соответственно, но не более. А с пяти утра и до полуночи коммунальщики должны держать норматив. Если он превышен, тоже не порядок – это называется перетоп.

В любом случае, если в квартире холодно или жарко, первым делом жаловаться нужно в управляющую компанию. Коммунальщики должны отрегулировать внутридомовые сети, они же составляют акт о некачественном предоставлении коммунальной услуги. Адреса и телефоны вашей УК или ТСЖ должны быть указаны в платежках.

ИСТОЧНИК KP.RU