«Помогите птичке!»: в Астрахани спасали привязанную к дереву ворону

СЕГОДНЯ 17:34 2019-11-25T17:34:57+03:00

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В паблике «Аварии Астрахани» разгорелась жаркая дискуссия, причиной которой стала… ворона. Нет она не спровоцировала ДТП, она просто застряла. На дереве. Неравнодушная девушка разместила пост с криком души: «На перекрёстке Аэропортовское шоссе и Аэропортовский проезд на дереве третий день сидит ворона. Она привязана и не может освободиться. Может, найдутся неравнодушные, кто ее спасет?». И началось…

Думаете, астраханцы бросились спасать птицу? Нет. Они разделились на два лагеря и стали «кидать друг в друга камни» в соцсетях. «Пусть дальше висит, будет знать, как утром спать не давать», «Наказание ей, что крышу на моей машине поцарапала», «Людей не спасают, а они про ворону…»- кричали одни. «Люди, что ж вы злые такие, она же живое существо», - парировали им в ответ зоозащитники.

И только в семье Царевых решили поехать и помочь.

- К нам с дочерью заглянул в гости бывший муж, и я рассказала ему про ворону. Ну, никак не выходила у меня из головы эта привязанная к дереву птичка. Супруг недолго думая, согласился спасать. Мы подъехали по указанному адресу и Андрей полез на дерево. Оказалось, что птица запуталась в пленке от старой кассеты. У нее были спутаны ножки вместе с веткой. Андрей разрезал ленту, и ворона улетела, каркнув на прощанье, - рассказывает астраханка Наталья Царева.

А в конце посетовала: вот так из-за нашего мусора страдают неповинные птицы и животные.

ИСТОЧНИК KP.RU