С тренажера - за решетку: в Волгограде приставы поймали алиментщика в фитнес-клубе

СЕГОДНЯ 16:57 2019-11-25T17:13:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Печально, когда отцы после развода забывают о своих детях, и приставам приходится буквально их ловить и заставлять платить алименты. Одного такого злостного алиментщика волгоградские приставы поймали… в фитнес-клубе.

Волгоградец упорно не хотел платить ребенку. Сумма долга уже перевалила за 90 тысяч рублей, а он не реагировал ни на какие уведомления и призывы. Сотрудники волгоградского УФССП уже и домой к нему приходили, вот только застать его никак не могли. Но зато они выяснили у соседей, что мужчина три раза в неделю в строго назначенное время посещает фитнес-клуб. Вот там его и решили поймать.

Как рассказывают «КП-Волгоград» в региональном управлении ФССП, пристав-исполнитель по ОУПДС выехал в фитнес-клуб, взял там должника под белы рученьки и привез в отдел их ведомства. Там с волгоградцем уже церемониться не стали, сразу составили протокол и направили дело в суд.

- Если после отбывания наказания мужчина продолжит уклоняться от уплаты алиментов, он будет привлечен к уголовной ответственности, - уточняют в УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU