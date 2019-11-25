В центре Волгограда за 876 тысяч поставят старую елку

СЕГОДНЯ 16:53 2019-11-25T16:53:21+03:00

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В Краснодаре 25 ноября уже начали устанавливать главную городскую елку. Волгоградцы же увидят площадь Павших Борцов в новогоднем убранстве только через три недели. Мэрия Волгограда через пару дней определит подрядчика, который смонтирует 18-метровую елку перед собором Александра Невского и развесит на ней украшения, а в январе праздничное дерево уберет. Обойдется монтаж-демонтаж елки в 876 тысяч рублей.

Елка в этом году в Волгограде будет прежняя, ей уже несколько лет. Это искусственная сосна высотой 18 метров на стальном каркасе с объемным светодинамическим хвойным ковром. В разобранном виде новогоднее дерево и декорации подрядчик привезет со склада в Городище. Ему придется также произвести монтаж линии электроснабжения, установить на елку светодиодную полутораметровую «Кремлевскую» макушку весом в 13 кило, развесить по 24 объемных светодиодных полусферы и ромба, а а также светодиодную нить длиной 288 метров с 40 ромбами, 1500 глянцевых шаров, бусы - синие с серебром, розовые и фиолетовые. Все эти украшения мы также видели в прошлом году. А вокруг елки соорудят традиционный двухметровый декоративный подиум.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы госзакупки, смонтировать елку и развесить на ней гирлянды и игрушки стоит 512 тысяч рублей, демонтаж обойдется в полтора раза дешевле – в 363 тысячи. Начнут работы по украшению главной городской площади в середине декабря - в течение 10 дней после заключения контракта. Разбирать новогоднее дерево будут с 20 по 27 января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU