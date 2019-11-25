2019-11-25T16:02:19+03:00
Происшествия

В Астрахани после крупного пожара у судозавода погиб водолаз

Тело мужчины обнаружили на следующий день
Екатерина МАЛИНИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Минувшие выходные у астраханских спасателей выдались тревожными: ночью 23 ноября крупный пожар вспыхнул у судозавода (загорелись два теплохода, пришвартованных напротив завода имени Ленина по улице Заводской), а утром 24-го поступило сообщение о том, что пропал водолаз.

Как рассказали «КП-Волгоград» в астраханском управлении МЧС, в воскресенье 24 ноября на территории судозавода проходили плановые водолазные работы. Проводила их частная компания - ВОСВОД. Именно их работник утонул.

Водолаз нырнул в воду и пропал. Нашли его только через сутки, когда тело всплыло. Известно, что погибшему было 30 лет. Обстоятельства гибели устанавливаются.

Кстати, накануне спасатели успели вытянуть из ледяной воды 10-летнего ребенка, который упал в канал имени Варвация. А в Трусовском районе спасли пенсионера, который каким-то образом оказался в Волге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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