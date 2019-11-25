2019-11-25T15:42:45+03:00
Происшествия

В Волгограде рецидивист на улице ограбил 16-летнего подростка

Мужчина вырвал у мальчишки телефон и скрылся
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дожили: в Волгограде грабят уже среди бела дня и прям на многолюдной улице, да еще кого - ребенка. В тракторозаводском районе у 16-летнего мальчишки украли телефон. Просто подбежал мужик, вырвал из рук «мобилку», сел в припаркованную у обочины машину «Рено Логан» и скрылся.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, случилось это 22 ноября. Мальчишка, вернувшись расстроенный домой, рассказал о случившемся отцу. А 39-летний мужчина уже пошел с заявлением в полицию.

- В ходе введенного плана «Перехват» инспекторы ДПС отдела ГИБДД Управления МВД России по Волгограду задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний ранее судимый местный житель. Он во всем сознался, пояснив, что хотел продать похищенный мобильник, - рассказывают в ГУ МВД по региону.

Благо грабитель еще не успел сдать телефон в скупку, так что мобильник вернули владельцу.

А на рецидивиста завели очередное уголовное дело по статье «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества». И грозит ему до 4 лет колонии.

- Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения и отрабатываются версии на причастность его к совершению аналогичных преступлений, - добавляют в Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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