2019-11-25T15:05:03+03:00
Происшествия

Три года условно: астраханскому экс-министру ЖКХ вынесли приговор

Олега Гужвинского признали виновным в превышении должностных полномочий
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Олега Гужвинского признали виновным, что он неправомерно использовал бюджетные деньги. Фото СУ СК.Олега Гужвинского признали виновным, что он неправомерно использовал бюджетные деньги. Фото СУ СК.
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Кировский райсуд Астрахани признал и.о. министра ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского виновным в превышении полномочий. Сегодня, 25 ноября, ему огласили приговор.

Напомним, исполняющий обязанности министра ЖКХ Олег Гужвинский попал под следствие летом 2019-го. Тогда, после визита в Астраханскую область Генпрокурора России, завели сразу 43 уголовных дела, фигурантами стали десятки чиновников разных уровней.

Гужвинского и его коллегу - бывшего министра ЖКХ региона - обвинили в махинациях с деньгами областного Фонда капремонта. На протяжении четырех лет - с 2015 по 2019-й - чиновники выделяли Фонду субсидии для оплаты услуг коммерческой фирмы «ОАО «Социальные гарантии». А это противоречит и региональному и федеральному законодательству. От их действий бюджет региона потерял 40 миллионов рублей. Правда, через пару месяцев следствия сумма ущерба вдруг уменьшилась до 10 миллионов.

Расследованием занимался второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области.

Как сообщили «КП-Волгоград» в астраханском СУ СК, Гужвинский получил 3 года лишения свободы условно. Также на 3 года его лишили права работать в органах государственной власти и местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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