В Волгоградской области запустят электропоезда «Ласточки»

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-25T14:19:17+03:00

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В ближайшие пять лет - с 2020 по 2025 годы - компания «РЖД» планирует потратить на обновление железнодорожного сообщения в Волгоградской области 64,3 миллиарда рублей. Деньги немалые, но и проекты - почти наполеоновские. На что направят?

- Продолжится реконструкция станции Гумрак и железнодорожных участков Горький – Котельниково, Трубная – В.Баскунчак – Аксарайская. Также планируется строительство вторых путей, развитие пограничных и сортировочных станций на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, - об этом рассказали представители компании на круглом столе, который проходил на площадке регпарламента в рамках Дня Приволжской железной дороги.

Обсудили на встрече и перспективы развития пригородных перевозок на территории региона. В частности, руководство Приволжской железной дороги готово рассмотреть вопросы возобновления прямых маршрутов Волгоград – Урюпино и Волгоград – Эльтон. А еще по Волгоградской области планируют пустить электропоезда «Ласточки». Они, к слову, уже курсируют между Волгоградом и Саратовом, и совершили восемь рейсов. 428 километров пути в один конец «Ласточка» преодолевает в среднем за 4,5 часа.

Кроме того, до конца года планируют закончить масштабный ремонт вокзального комплекса «Волгоград-1».

ИСТОЧНИК KP.RU