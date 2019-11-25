2019-11-25T13:55:19+03:00
Происшествия

Розыск: на трассе Волгоград-Астрахань грузовик насмерть сбил мужчину и уехал

Полиция ищет виновника ДТП
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В воскресенье ночью 24 ноября в полицию Астрахани позвонил мужчина и сообщил, что обнаружил на трассе «Тамбов - Волгоград - Астрахань» сбитого пешехода.

- Сообщение поступило примерно в половине пятого утра. Тело мужчины обнаружил проезжающий мимо водитель. Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, сбитый мужчина уже не подавал признаков жизни. По характеру травм, которые получил пешеход, вероятнее всего его сбил грузовик, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Случилось ДТП на 1196-м километре трассы Р-22 «Каспий», между сёлами Ветлянка и Пришиб.

Как уточняют в региональном Главке, на пешеходе не было светоотражающих элементов, и шел он по проезжей части. От полученных травм он скончался на месте. А водитель грузовика скрылся с места преступления. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают виновника ДТП и выясняют все обстоятельства происшедшего.

- По факту нарушения ПДД, повлекшего смерть человека, следственным отделом ОМВД России по Енотаевскому району Астраханской области проводится процессуальная проверка, - добавляют в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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