В Астрахани молодой человек задохнулся в гараже

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-25T12:29:42+03:00

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В Астрахани следователи выясняют причины смерти 29-летнего молодого человека. Его тело обнаружили ночью 23 ноября в гараже, расположенном по улице Дарминской в Трусовском районе.

Накануне вечером мужчина поругался со своей женой, и ушел в гараж. Чтобы согреться, завел в свою машину ВАЗ-2105 и уснул. Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, предварительно причиной смерти стало отравление угарным газом. Также установлено, что мужчина был выпившим на момент ЧП.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в следственном комитете.

И обращаются к жителям с напоминанием о необходимости неукоснительно соблюдать требования безопасности при обращении с отопительными приборами и с осторожностью использовать автомобильные двигатели для обогрева непроветриваемых помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU