Пьяный автомойщик угнал «Ладу Приору» и устроил догонялки с полицией

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-25T13:13:33+03:00

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Опасные гонки устроил 24-летний волгоградец на 3 Продольной в субботу вечером. Мужчина никак не хотел сдаваться в полиции и вполне по понятным причинам: машину он угнал и сел за руль пьяным.

Вечером 23 ноября в полицию пришел 19-летний парень, он сообщил об угоне любимой «Лады Приоры». Отдал машину в мойку, а оттуда она исчезла. Номера автомобиля сообщили всем постам и экипажам, в городе ввели план Перехват.

Русское авто заметили летящим по 3-й Продольной. Водителя попросили остановиться, но он не отреагировал на требование полиции. Преследование длилось недолго. Угонщик не справился с управлением и угодил в кювет.

Как выяснили следователи, молодой человек недавно устроился работать на автомойку. Вечером в субботу он изрядно выпил, поссорился с девушкой по телефону и решил лично выяснить с ней отношения. Своей машины у него не было и под руку попалось авто клиента. Он сел в авто и нажал на газ, коллега автомойщика пытался остановить его, но не смог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/745868" frameborder="0"></iframe> В Волгограде пьяный автомойщик угнал машину после ссоры с девушкой.Видео: ГУ МВД по Волгоградской области.

Свою вину мужчина признал: угнал, но во всем виноват алкоголь и ...любовь. Теперь ему предстоит ответить и за угнанную машину, и за невыполнение требований сотрудников полиции. Волгоградцу грозит семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU