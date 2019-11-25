2019-11-25T13:13:33+03:00
Происшествия

Пьяный автомойщик угнал «Ладу Приору» и устроил догонялки с полицией

Волгоградцу грозит семь лет
Екатерина МАЛИНИНА
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Угонщику грозит до семи лет лишения свободы.Угонщику грозит до семи лет лишения свободы.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Опасные гонки устроил 24-летний волгоградец на 3 Продольной в субботу вечером. Мужчина никак не хотел сдаваться в полиции и вполне по понятным причинам: машину он угнал и сел за руль пьяным.

Вечером 23 ноября в полицию пришел 19-летний парень, он сообщил об угоне любимой «Лады Приоры». Отдал машину в мойку, а оттуда она исчезла. Номера автомобиля сообщили всем постам и экипажам, в городе ввели план Перехват.

Русское авто заметили летящим по 3-й Продольной. Водителя попросили остановиться, но он не отреагировал на требование полиции. Преследование длилось недолго. Угонщик не справился с управлением и угодил в кювет.

Как выяснили следователи, молодой человек недавно устроился работать на автомойку. Вечером в субботу он изрядно выпил, поссорился с девушкой по телефону и решил лично выяснить с ней отношения. Своей машины у него не было и под руку попалось авто клиента. Он сел в авто и нажал на газ, коллега автомойщика пытался остановить его, но не смог.

В Волгограде пьяный автомойщик угнал машину после ссоры с девушкой.Видео: ГУ МВД по Волгоградской области.

Свою вину мужчина признал: угнал, но во всем виноват алкоголь и ...любовь. Теперь ему предстоит ответить и за угнанную машину, и за невыполнение требований сотрудников полиции. Волгоградцу грозит семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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