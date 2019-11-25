2019-11-25T15:27:22+03:00
Общество

В Волгограде ищут перевозчиков на новый маршрут от Красного в Ворошиловский

Он поедет через музей «Россия – моя история» и частный сектор
Екатерина МАЛИНИНА
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Маршрут пройдет по Нулевой продольной через музей.Маршрут пройдет по Нулевой продольной через музей.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В Волгограде для жителей частного сектора, куда обычно не заезжает общественный транспорт, вводят новый маршрут 8А. Он пройдет через четыре района города: Краснооктябрьский, Дзержинский, Центральный и Ворошиловский. Конечная остановка – поселок 62 Армии – это частный сектор. Далее маршрутка поедет по улицам Хрустальной, Коммунаров, Хользунова до Второй продольной магистрали. Остановки сделает на улицах маршала Еременко, Лермонтова и маршала Рокоссовского. Затем микроавтобус повернет налево на Белом аисте, доедет до Первой продольной, на Краснознаменской повернет вниз к Волге. Предусмотрены остановки у сквера имени Пушкина, у Речпорта и музея «Россия - моя история», затем по Нулевой продольной транспорт отправится до улицы Циолковского. Появится 8А на улицах Огарева, Елецкой, Кузнецкой, Чигиринской, Череповецкой, Огородной, Просвещения. Конечная остановка – на перекрестке улиц Морфлотская и Феодосийская. Это также частный сектор.

Сейчас мэрия объявила конкурс среди перевозчиков на этот маршрут. Так что пока не известно, во сколько обойдется поездка от конечной до конечной. Но в любом случае, не больше, чем это предусмотрено по закону. Также предстоит решить вопрос с остановками у сквера Пушкина, где сейчас нет установленного места для общественного транспорта.

Кстати, может, к появлению нового маршрута мэрия все-таки сделает обещанную "зебру" возле "Гасителя" (а с появлением общественного транспорта в этом месте она очень нужна) и установит восемь новых светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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