В Волгограде будут судить мужчину, который 69 раз ударил свою мать

СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-25T11:08:44+03:00

Мужчина использовал для убийства и нож, и топор. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Прокурор подписал обвинительное заключение в отношении 39-летнего волгогардца. Его обвиняют в жестоком убийстве.

Мужчина жил с матерью, хотя та давно мечтала, чтобы сын перебрался куда-нибудь подальше. Ведь волгоградец периодически устраивал большие пьянки. Во время очередной женщина потребовала от родственника закругляться и идти спать. Но великовозрастный сын набросился на нее. Он 69 раз ударил свою мать воспользовавшись топором и ножом.

Полицейские задержали убийцу. Он своей вины не отрицал и в подробностях описал то, что случилось. Психических отклонений у волгоградца нет. Он объяснил следователям, что просто разозлился.

Следствие собрало достаточно доказательства, чтобы передать дело в суд. Уголовное дело передали в Тракторозаводской районный суд, - рассказал «КП-Волгоград» заместитель руководителя СО по Тракторозаводскому района СУ СК по Волгоградской области Михаил Ганабин.

ИСТОЧНИК KP.RU