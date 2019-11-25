Волгоградская прокуратура проверила гостиницы и хостелы в жилых домах
С 1 октября в России по закону нельзя размещать гостиницы в жилых помещениях в домах. Большинство владельцев заранее подготовились к этому – перевели жилые помещения в статус нежилых или совсем переехали. Но не все. В Палласовке представители волгоградской прокуратуры нашли хостел, который находился в помещении, состоящем из нескольких квартир. Предпринимателю вынесли представление.
В Волгограде также прошла проверка: в Центральном, Ворошиловском и Краснооктябрьском районах. Основное нарушение у владельцев этого бизнеса – нарушение требований пожарной безопасности. Где-то не было огнетушителя, где-то завален аварийный выход, а где-то выхода совсем нет.
- По фактам выявленных нарушений прокурорами внесены представления, инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU