2019-11-25T10:28:22+03:00
Общество

Волгоградская прокуратура проверила гостиницы и хостелы в жилых домах

В них не соблюдаются требования пожарной безопасности
Екатерина МАЛИНИНА
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Большинство хостелов находятся в нежилых помещениях в многоэтажках.Большинство хостелов находятся в нежилых помещениях в многоэтажках.Фото: Артем КИЛЬКИН
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С 1 октября в России по закону нельзя размещать гостиницы в жилых помещениях в домах. Большинство владельцев заранее подготовились к этому – перевели жилые помещения в статус нежилых или совсем переехали. Но не все. В Палласовке представители волгоградской прокуратуры нашли хостел, который находился в помещении, состоящем из нескольких квартир. Предпринимателю вынесли представление.

В Волгограде также прошла проверка: в Центральном, Ворошиловском и Краснооктябрьском районах. Основное нарушение у владельцев этого бизнеса – нарушение требований пожарной безопасности. Где-то не было огнетушителя, где-то завален аварийный выход, а где-то выхода совсем нет.

- По фактам выявленных нарушений прокурорами внесены представления, инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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