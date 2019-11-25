В храме Александра Невского приступили к росписи стен

СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-25T10:12:08+03:00

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Храм на площади Александра Невского на площади Павших борцов преображается каждый день. Строительство близится к завершению. Теперь предстоят объемные отделочные работы. И одними из первых будут расписывать стены.

В выходные в храме прошло богослужение в честь начала работ. Проводили его протоиерей Вячеслав Жебелев в сослужении диакона отца Иоанна Жукова. На нем присутствовали те, кто непосредственно будет участвовать в росписи.

Первой в храме появится изображение иконы Божией Матери Оранта. Начнут художники с верхней части алтаря.

Главным иконописцем будет Дмитрий Хартунг. Он сам вызвался сделать эту работу. До этого он расписывал Собор Рождества Христова в Новокузнецке. Епархия после знакомство с творчеством Дмитрий доверила ему такую ответственную задачу. Рисунки собираются выполнять в неовизантийском стиле.

ИСТОЧНИК KP.RU