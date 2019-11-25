2019-11-25T09:02:00+03:00
Происшествия

82-летний пенсионер на «копейке» устроил аварию в Урюпинске

В столкновении пострадал школьник
Екатерина МАЛИНИНА
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Пострадавших увезли на "скорой".Пострадавших увезли на "скорой".Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Авария произошла около 11 часов утра 24 ноября в городе Урюпинске Волгоградской области. 82-летний мужчина на своей старенькой «копейке» ехал по переулку Пролетарский. Он столкнулся с семеркой ,за рулем которой был 37-летний мужчина. В аварии пострадал только 16-летний пассажир «ВАЗ 21074». Его на «скорой» доставили в больнице.

Вечером ДТП случилось в Дзержинском районе. Около 23-00 20-летний парень на «Ниссане» ехал в сторону Качинцев по бульвару 30-летия Победы и столкнулся с «Хендаем», за рулем которого сидел 23-летний водитель. В аварии пострадали водитель и 22-летний молодой человек из «Хендая», а в «Нисанне» медицинская помощь потребовалась 18-летнему пассажиру.

- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии. В зависимости от результата расследования виновные понесут наказание, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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