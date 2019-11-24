Волгоградские военные сдали экзамен по ПДД

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-24T16:30:59+03:00

У тех, кто еще не получил права, есть возможность пройти курс обучения

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Военнослужащие по контракту, имеющие водительские удостоверения, а также механики-водители, которые служат в мотострелковом соединении ЮВО, успешно сдали экзамен на знание ПДД. Для Минобороны безопасность важна не только на полигоне, когда речь идет о военной технике, но и вне работы, когда контрактники пересаживаются на личный транспорт.

- При сдаче практической части под руководством инструкторов по вождению и контролем сотрудников 111 военной автомобильной инспекции (ВАИ), военнослужащие из числа водителей и механиков-водителей выполнили контрольные нормативы различной сложности. Также они были аттестованы по вопросам проверки автотранспорта перед началом движения и эксплуатации в сложных условиях местности и климата, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Кстати, военнослужащие, которые еще не успели обзавестись правами, могут это сделать во время службы. Им предлагают пройти курсы обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU