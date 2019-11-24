В Волгограде продают гостиницу «Октябрьская»

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-24T14:22:22+03:00

Ее изначальная цена – 135 миллионов, через пару месяцев она упадет до 13 миллионов

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В Центральном районе Волгограда по улице Коммунистическая продается четырехэтажная гостиница «Октябрьская» вместе с земельным участком. Здание считается нежилым. Общая площадь помещения - 4 862,6 квадратных метров, площадь участка - 5 168 квадратов. Все это изначально оценили в 135 миллионов рублей, но по мере торгов цена существенно снизилась.

Известно, что гостиница принадлежала экс-депутату Госдумы Олегу Михееву, который в 2015 году объявил себя банкротом. Теперь его имущество распродается. Гостиница находится в обременении – в ипотеке в пользу одного из банков. За время торгов стоимость «Октябрьской» значительно упала, сейчас ее оценивают в 67,5 миллионов рублей, а к январю 2020 года цена упадет максимально и приобрести здание с землей можно будет всего за 13,5 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU