Для пострадавшего в пожаре волгоградца ищут донора с редкой группой

СЕГОДНЯ 13:43 2019-11-24T13:46:12+03:00

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Сейчас 52-летний Юрий Таран находится в реанимации в 25-ой больнице Волгограда. У него 50% ожогов тела. Страшные травмы волгоградец получил в пожаре, который случился 18 ноября на острове Сарпинский. В тот вечер мужчина приехал на дачу в гости к своему другу, где и взорвался, как рассказывают очевидцы, газовый баллон. В ГУ МЧС предварительной причиной ЧП стала неисправная электропроводка.

- Их нашли спустя два дня, так как соседей вокруг не было, в город переправляли на лодке, чтобы доставить в больницу, - рассказала Анастасия Муратова, знакомая с семьей потерпевшего. - Требуется переливание крови четвертой положительной группы.

Помочь Юрию можно по адресу: Дзержинский район, улица Землячки №74 (это больница №25). Доноров крови принимают во вторник и четверг с 8 до 11 часов утра. Добровольцу необходимо сообщить, что он сдает кровь для Таран Юрия Анатольевича. Также желающие могут оказать материальную помощь, о которой просят родные мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU