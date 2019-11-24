Волгоградцев приглашают насладиться шедеврами Эрмитажа

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-24T14:05:31+03:00

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29 ноября в 17:00 всех жителей и гостей Волгоградской области приглашают в выставочный зал музея имени Машкова на масштабную выставку: посетители смогут насладиться экспонатами из первой коллекции Эрмитажа, которую создавали по приказу Екатерины II. Работы Рембрандата, Рубенса, Ламбрехста, Пиранези и других деятелей искусства подарят незабываемые впечатления для настоящих ценителей.

Три экспоната и вовсе уникальны: «Натюрморт. Фрукты» неизвестного автора,«Женский портрет. Этюд головы Елены Фоурмен» Рубенса, «Игра в трик-трак» Хемскерка ван Эгберта.

- В экспозиции будут представлены более ста шедевров из «эрмитажной коллекции» фондов Волгоградского музея изобразительных искусств им. Ильи Машкова. Государственный Эрмитаж передал ее в безвозмездный дар городу-герою в 1961 году: собственная коллекция Сталинградского музея была полностью уничтожена во время Великой Отечественной войны, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Цена билетов для взрослых - 200 рублей, для детей и льготников - 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU