В Волгограде пассажирка получила травмы из-за резкого торможения автобуса №21

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-24T11:17:24+03:00

Водитель пояснил, что уходил от столкновения с легковушкой

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В субботу, 23 ноября, 20-летняя девушка попала в одну из больниц Волгограда прямо из салона автобуса №21: общественный транспорт резко затормозил, пассажирка упала и травмировалась. ДТП случилось в Тракторзаводском районе около семи часов вечера на улице Николая Отрады.

38-летний водитель «Волгобаса» вез людей в сторону улицы Кропоткина, напротив одного из столбов мужчина резко ударил по тормозам. Оказалось, перед ним выскочил лихач.

- Водитель легкового автомобиля внезапно выехал на полосу, по которой двигался автобус маршрута №21. Чтобы избежать столкновения, водитель общественного транспорта применил экстренное торможение, из-за чего не удержалась на ногах и упала пассажирка, стоявшая на средней площадке автобуса, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU