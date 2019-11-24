В городах и селах Волгоградской области стало больше уличных фонарей
В Волгоградской области проблему плохого освещения сельских улиц или вообще отсутствие такового решают глобально: в 2019 году сразу 170 сел и районных центров попали под губернаторскую программу модернизации систем наружного освещения. Это значит, что на улицах появится больше современных фонарей, что позволит не только повысить безопасность, но и сэкономить немало средств на электроэнергию.
Например, в Палласовке на 13 городских улицах поставили 35 опор, 112 кронштейнов, 407 светильников. Еще 372 устаревшие ртутные лампы заменили на современные. Аналогичные работы ведутся в Михайловке и близлежащих поселках, Краснослободске, Городищенском районе.
- В бюджете на 2020 год уже предусмотрены средства на продолжение программы. До 2024 года она охватит порядка 900 населенных пунктов с численностью населения более 50 человек, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU