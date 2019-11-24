2019-11-24T11:08:03+03:00
Общество

В городах и селах Волгоградской области стало больше уличных фонарей

Программа модернизации наружного освещения охватила 170 населенных пунктов
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба областной администрации.
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В Волгоградской области проблему плохого освещения сельских улиц или вообще отсутствие такового решают глобально: в 2019 году сразу 170 сел и районных центров попали под губернаторскую программу модернизации систем наружного освещения. Это значит, что на улицах появится больше современных фонарей, что позволит не только повысить безопасность, но и сэкономить немало средств на электроэнергию.

Например, в Палласовке на 13 городских улицах поставили 35 опор, 112 кронштейнов, 407 светильников. Еще 372 устаревшие ртутные лампы заменили на современные. Аналогичные работы ведутся в Михайловке и близлежащих поселках, Краснослободске, Городищенском районе.

- В бюджете на 2020 год уже предусмотрены средства на продолжение программы. До 2024 года она охватит порядка 900 населенных пунктов с численностью населения более 50 человек, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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