2019-11-24T10:11:10+03:00
Происшествия

На трассе в Городище погиб молодой водитель «десятки»

Парень выехал на обочину, машина перевернулась
Юлия Данильченко
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Парень умер до приезда врачей.Парень умер до приезда врачей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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24-летний житель Волгоградской области скончался на месте аварии в Городищенском районе в минувшую субботу. Как установили инспекторы ГИБДД, смертельное ДТП произошло около одиннадцати ночи 23 ноября на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинск».

Молодой человек ехал по федеральной дороге в сторону Ростова-на-Дону. По неизвестным причинам он потерял управление над «десяткой». Ночью уже минусовые температуры, возможно причиной стали погодные условия или же водитель не справился с машиной по причине неисправности. «ВАЗ» выбросило на обочину, а потом в кювет с последующим опрокидыванием. Легковушку прилично смяло.

Очевидцы аварии вызвали «скорую помощь» и сообщили в правоохранительные органы.

- В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ 21102» от полученных травм скончался до прибытия врачей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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