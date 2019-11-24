Ночью в Астрахани тушили два загоревшихся теплохода

СЕГОДНЯ 09:08 2019-11-24T09:16:20+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось в 01:44 ночи в Трусовском районе Астрахани: загорелись два речных теплохода, пришвартованных напротив завода имени Ленина по улице Заводской. Спасателей вызвали не сразу, лишь через полтора часа. За это время огонь охватил огромную площадь – 400 квадратов. Сотрудники ГУ МЧС оперативно выехали на место происшествия.

- Объявлен вызов №2, загорание двух речных теплоходов, находящихся в отстое. На месте от МЧС работали 17 единиц техники и 65 человек личного состава, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

По ходу тушения пожара в ведомстве отчитывались: в 03:45 часов удалось локализовать огонь, а в 04:03 ликвидировать ЧП. Причины возгорания пока неизвестны, сейчас на месте работают пожарные эксперты. Информации о пострадавших также нет, как и об эвакуации людей с судна: скорее всего, никого из работников там не было.

ИСТОЧНИК KP.RU