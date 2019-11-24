2019-11-24T08:50:55+03:00
Происшествия

В центре Волгограда пьяный лихач устроил массовое ДТП

Три человека попали в больницу
Юлия Данильченко
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Крупная авария с пострадавшими произошла в полночь 23 ноября в Центральном районе Волгограда. Устроил ее 20-летний парень, который изрядно выпил и рискнул сесть за руль «Фольксваген Пассат СС». Неопытный водитель подшофе несся по улице Невской со стороны Новороссийской. Логично, что в таком состоянии его мало интересовали дорожные знаки, как и в целом обстановка на городской магистрали: на пересечении с Пархоменко он на полной скорости врезался в «Рено Логан», в котором находился 55-летний водитель. От удара «Фольксваген» отбросила на «Дэу Нексию», остановившуюся на светофоре.

- В результате ДТП водитель автомашины «Рено Логан», его 35-летиняя женщина-пассажир и 36-летняя женщина-пассажир автомашины «Деу Нексия» с различными травмами госпитализированы. В отношении водителя автомашины «Фольксваген Пассат СС» вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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