Новая рабочая неделя в Волгограде начнется с потепления

СЕГОДНЯ 08:30 2019-11-24T08:33:07+03:00

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В середине ноября волгоградцам пришлось достать зимние куртки и сапоги – на город внезапно обрушились пятнадцатиградусные морозы. А к концу месяца на Волгоград снова идет теплый циклон. Как передают в Росгидромет, повышение температур начнется уже в начале последней рабочей недели этой осени. Так что нужно готовиться к очередной смене гардероба.

В понедельник и вторник будет максимум -4 днем, -7… -11 ночью. Без осадков и практически безветренно. Уже к среде, 27 ноября, температура приблизится к нулевой отметке, а 28 числа перевалит ее: в Волгограде ожидается +1 днем, -1 ночью. В этот день возможен дождь или мокрый снег, но совсем немного. В пятницу и субботу в городе-герое установится теплая и ясная погода с показателями +4 днем, -1 ночью. Ветер поднимется до 4-7 метров в секунду, но и он не испортит прекрасные выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU