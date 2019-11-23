В Волгограде уничтожили две авиабомбы времен войны

СЕГОДНЯ 20:10 2019-11-23T20:10:47+03:00

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Субботним днем 23 ноября в Волгограде обезвредили две фугасные авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны. Опасные находки пролежали в земле 77 лет. Обнаружили их в Краснооктябрьском районе Волгограда и в поселке Кузьмичи Городищенского района области. Чтобы обезвредить боеприпасы, в город прибыл пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России.

- Пиротехнический расчет из Ростовской области в сопровождении экстренных служб вывез авиабомбы ФАБ-50 и ФАБ-100 в безопасное место, где успешно обезвредил путем подрыва, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС по региону.

Это далеко не единственное наследие войны, которое хранилось в земле столько лет. С начала года в области нашли и обезвредили 14 авиабомб. Еще больше находят реактивных и артиллерийских снарядов, мин. Только за последний месяц в районе второго переезда у поселка Максима Горького обнаружили более 80 боеприпасов времен войны. Там землю вдоль железной дороги обследуют взрывники перед реконструкцией.

ИСТОЧНИК KP.RU