Игорь Меньщиков: В межсезонье «Ротор» проведет три сбора за границей

СЕГОДНЯ 19:26 2019-11-23T19:46:30+03:00

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«Ротор» ушел на зимние каникулы, завершив первую часть сезона 2019 – 2020 Олимп-Первенства ФНЛ победой над «Томью» со счетом 2:0. Пока неизвестен исход последнего матча 25-го тура с участием московского «Торпедо», сине-голубые с 52 очками расположились на первом месте турнирной таблицы. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ротора» Игорь Меньщиков подвел предварительные итоги и поделился планами на будущее.

"Ротор" - "Томь": послематчевая пресс-конференция.

- Хорошо, что закончили с победой этот этап. Всегда приятно уходить на перерыв с победой, - отметил Игорь Меньщиков. - Планы на весну: играть и выигрывать.

Пока «Ротору» это удается – команда провела серию из 11 беспроигрышных матчей. Из них тренер «Ротора» отметил игру в атаке волгоградских футболистов с «СКА-Хабаровск», а по накалу страстей и по отдаче – матч с «Химками».

"Только так и никак иначе!" - подписали фото после матча в "Роторе". Фото: СК "Ротор"

Наставник сине-голубых не стал отвечать на настойчивые вопросы журналистов о грядущих в межсезонье изменениях в составе команды.

- Усиление надо, усиление будет, а какие конкретно позиции, пока не могу сказать, - заявил тренер.

Следующая игра ждет «Ротор» 9 марта 2020 года.

- Осталось 13 туров в следующем году. Будем стараться работать, чтобы залетало (в ворота) как можно больше мячей, - отметил капитан сине-голубых Азат Байрыев, который открыл счет в матче с «Томью».

Пока футболисты «Ротора» уходят на каникулы.

- В межсезонье будет три сбора за границей, в том числе кубок ФНЛ на Кипре традиционный, - рассказал о планах Игорь Меньщиков.

Послематчевое интервью защитника СК "Ротор" Азата Байрыева.

ИСТОЧНИК KP.RU