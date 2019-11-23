Волгоградское начальство уехало в Москву на партийный съезд

СЕГОДНЯ 16:19 2019-11-23T16:19:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве в эти выходные проходит съезд партии «Единая Россия», в котором принимают участие президент страны Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Отправилась в столицу и весьма внушительная делегация от Волгоградской области - десять региональных чиновников, депутаты областной и Госдумы, сенаторы. Возглавляет делегатов губернатор Андрей Бочаров.

«На съезде предстоит обозначить приоритетные задачи «Единой России» на ближайший период», - отмечают в областной администрации. Фактически в эти дни в Москве правящая партия даст старт кампании по выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Позиций терять единороссы не желают. Для этого и собрали в столице представителей всех регионов страны.

- 18 партийных проектов синхронизированы с реализацией приоритетных проектов развития Волгоградской области, - подчеркивают в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU