На пожаре в Дзержинском районе Волгограда пострадал молодой парень

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-23T15:35:56+03:00

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Большой частный дом на улице Качинцев в Дзержинском районе Волгограда загорелся около шести часов утра субботним утром 23 ноября. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что домашние вещи полыхают на площади 150 квадратных метров. Первым делом спасатели эвакуировали из горящего дома людей. На то, чтобы справиться с огнем, у них ушло почти два часа. Кирпичное здание выгорело дотла. Во время пожара пострадал молодой парень, его увезли в больницу. Сейчас он под наблюдением врачей.

- Пожарные расчеты ликвидировали горение в 7.56 утра. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пока пожарные тушили горящий дом, на проезжую часть вылилось море воды. В морозную погоду тут же образовалась гололедица.

- На обработку дороги оперативно вышла спецтехника МБУ «Северное», комбинированные дорожные машины нанесли на участок дороги песко-соляную смесь, - сообщили в мэрии.

При необходимости проезжую часть обработают еще раз.

ИСТОЧНИК KP.RU