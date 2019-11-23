2019-11-23T10:57:35+03:00
Общество

Служба «112» Волгограда стала лучшей в России

Единая дежурно-диспетчерская служба круглосуточно следит за обстановкой в городе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцы стали лучшими в стране.Волгоградцы стали лучшими в стране.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Волгоградская дежурно-диспетчерская служба «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» или просто служба «112» стала лучшей в стране и получит диплом министра МЧС России. Работает она уже восемь лет и круглосуточно следит за обстановкой в городе, в том числе при помощи 400 видеокамер системы «Безопасный город». В случае пожара, коммунальной аварии, заторов на дорогах оперативный дежурный передает информацию в экстренные службы. Отвечает служба «112» и за экстренное оповещение населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в рамках конкурса специальная комиссия МЧС России оценивала знания и умения дежурных, логистику, возможность оперативного оповещения и внедрение комплекса «Безопасный город». Со всем этим волгоградские специалисты справились на «отлично», став лучшими среди своих коллег из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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