Волгоградка потратит 100-тысячный грант на обучение детей медицинской помощи
Волгоградка Евгения Малинина стала победительницей федерального образовательного проекта «Мама — предприниматель», по итогам которого ей вручили грант в размере 100 тысяч рублей. С ней соревновались не менее сотни конкуренток, все они презентовали интересные и актуальные бизнес-идеи, но самым интересным оказалось предложение Евгении.
- Молодая мама, имеющая медицинское образование, намерена реализовать социально значимый проект — популяризировать обучение навыкам оказания первой медицинской помощи детям и взрослым, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.
Кстати, акция «Мама - предприниматель» в Волгоградской области проходит уже третий год подряд. Она помогает молодым матерям найти себя, активно участвовать в общественной жизни, учиться чему-то новому и помогать своими проектами развитию бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU