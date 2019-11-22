Волгоградка потратит 100-тысячный грант на обучение детей медицинской помощи

СЕГОДНЯ 18:59 2019-11-22T18:59:27+03:00

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Волгоградка Евгения Малинина стала победительницей федерального образовательного проекта «Мама — предприниматель», по итогам которого ей вручили грант в размере 100 тысяч рублей. С ней соревновались не менее сотни конкуренток, все они презентовали интересные и актуальные бизнес-идеи, но самым интересным оказалось предложение Евгении.

- Молодая мама, имеющая медицинское образование, намерена реализовать социально значимый проект — популяризировать обучение навыкам оказания первой медицинской помощи детям и взрослым, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Кстати, акция «Мама - предприниматель» в Волгоградской области проходит уже третий год подряд. Она помогает молодым матерям найти себя, активно участвовать в общественной жизни, учиться чему-то новому и помогать своими проектами развитию бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU