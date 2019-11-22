В Волгограде наказали сотрудника Госжилнадзора за игнорирование жалобы

СЕГОДНЯ 17:31 2019-11-22T17:44:33+03:00

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Мировой судья судебного участка №75 Волгоградской области решил наказать одного из сотрудников Госжилнадзора за невнимательный ответ на обращение одного из жителей города-героя. Дело касалось неисполнения жилищного законодательства, но вместо разбора полетов волгоградец получил лишь отписку. Внятного пояснения в письме он так и не увидел, поэтому решил обратиться в прокуратуру.

Надзорный орган провел проверку и действительно нашел грубое нарушение.

- Иполнявшим обязанности заместителя руководителя Инспекции заявителю направлен ответ, в котором вопреки федеральному законодательству отсутствовала информация о результатах рассмотрения всех доводов обращения, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Так как невнятный ответ равносилен бездействию со стороны инспекции, судья согласился с мнением обвинителя: инспектора оштрафовали на 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU