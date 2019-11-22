Волгоградца оштрафовали и лишили охотничьего билета за фото с добычей в соцсетях

СЕГОДНЯ 17:19 2019-11-22T17:19:42+03:00

Это девятый нарушитель за год, который сам себя выдал

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За охотниками тоже ведется охота, только не в степях и лесах, а в социальных сетях. Девять нарушителей из Волгоградской области попались в руки инспекторов, оставив на своих страничках фотографии с добычей. Естественно, не в сезон охоты. Так сотрудники облкомприроды вычислили одного из браконьеров по снимку в Фейсбуке. Мужчина хвастался зайцем-русаком, убитым на территории Калачевского общедоступного охотничьего угодья. По факту убивать животное он мог только со 2 ноября, но сделал это раньше.

Инспекторы провели расследование и передали дело в суд.

- В итоге суд признал гражданина виновным и запретил ему охотиться в течение года. Более того, после вступления судебного решения в законную силу, ему будет рассчитан и предъявлен иск о возмещении ущерба, нанесенного объектам животного мира, в сумме 3 тысячи рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды.

ИСТОЧНИК KP.RU