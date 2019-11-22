Пятеро детей остались без дома: волгоградев просят помочь семье погорельцев

СЕГОДНЯ 17:19 2019-11-22T17:25:44+03:00

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«Друзья, нужна ваша помощь!», - крик о помощи репостят по соцсетям неравнодушные к чужой беде волгоградцы. Помощь нужна многодетной семье, у которой пожар забрал дом и все, что было в нем. Случилось это 20 ноября в поселке Песчанка (Красная Слобода). Пожар вспыхнул ночью. Замкнула проводка. К счастью, все остались живы. Но дом сгорел дотла.

«В доме проживало 8 человек: трое взрослых и пятеро детей. Сейчас все они разместились у бабушки. Накануне зимы они остались без дома без вещей и всего самого необходимого», - описывают ситуацию знакомые пострадавших.

У семиь сгорели все вещи, поэтому надо почти все. Фото Светланы Селезневой.

Одежду и обувь всем миром семье уже собрали. Что еще надо?

« Будут благодарны за любые стройматериалы (родной дом будут отстраивать заново).

Еще нужны постельные принадлежности: белье, одеяла, подушки, полотенца.

Посуда: кастрюли, тарелки, стаканы, вилки, ложки, половник, сковородки, противни.

Бытовая техника: чайник, блендер, пылесос, духовка, хлебопечка, утюг, фен.

Детям: санки, игрушки малышам.

Также нужен термос или термопот (много работают разбирая завалы на улице), чайная заварка, сахар», - перечисляют активисты.

Также семья будет рада материальной помощи на постройку нового дома.

ВАЖНО!

Телефоны папы и мамы пострадавшей семьи (по финансовым вопросам, пожалуйста, напрямую к ним):

Павел 8-995-420-10-14 (лучше ему звонить)

Ксения 8-969-654-62-46.

Вещи можно передать на Хиросимы, 14 (телефон родственницы - Виктория 8-902-360-37-74).

Сбор средств идет на карту той же родственницы Виктории (карта привязана к номеру телефона 8-902-360-37-74). Отчитываться о поступлениях она будет на своей страничке в Инстаграм @vikssiss.

ИСТОЧНИК KP.RU