В Астрахани дали по 8 лет колонии гаишникам, которые за взятки отдавали права нарушителям

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-22T16:43:21+03:00

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Трусовский районный суд Астрахани вынес приговор двоим бывшим гаишникам, которые за определенную мзду раньше времени возвращали права на управление автомобилем злостным нарушителям правил дорожного движения. Сотрудники полиции меняли в базе ГИБДД сведения относительно начала и окончания срока лишения водителя прав. За свои труды в 2016 – 2017 годах сотрудники Астраханского ГИБДД получили через посредника более 140 тысяч рублей взяток - это то, что удалось доказать. Суд приговорил их к 8 лет лишения свободы каждого, а также выписал 600 и 550 тысяч рублей штрафа. Кроме того, в течение трех лет осужденные не смогут занимать определенные должности в правоохранительных органах.

Наказали и посредника, который помогал лишенным прав водителям решать вопросы с коррупционерами. Суд вынес ему приговор в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, а также штрафа в 500 тысяч рублей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Астраханской области, суд признал бывших сотрудников ГИБДД виновными в получении должностным лицом через посредника взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч.ч. 3, 5 ст. 290 УК РФ). Их помощника осудили за посредничество во взяточничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU