В Астрахани дали по 8 лет колонии гаишникам, которые за взятки отдавали права нарушителям
Трусовский районный суд Астрахани вынес приговор двоим бывшим гаишникам, которые за определенную мзду раньше времени возвращали права на управление автомобилем злостным нарушителям правил дорожного движения. Сотрудники полиции меняли в базе ГИБДД сведения относительно начала и окончания срока лишения водителя прав. За свои труды в 2016 – 2017 годах сотрудники Астраханского ГИБДД получили через посредника более 140 тысяч рублей взяток - это то, что удалось доказать. Суд приговорил их к 8 лет лишения свободы каждого, а также выписал 600 и 550 тысяч рублей штрафа. Кроме того, в течение трех лет осужденные не смогут занимать определенные должности в правоохранительных органах.
Наказали и посредника, который помогал лишенным прав водителям решать вопросы с коррупционерами. Суд вынес ему приговор в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, а также штрафа в 500 тысяч рублей.
Как сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Астраханской области, суд признал бывших сотрудников ГИБДД виновными в получении должностным лицом через посредника взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч.ч. 3, 5 ст. 290 УК РФ). Их помощника осудили за посредничество во взяточничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU